Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 75,34 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 75,34 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,26 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 75,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,48 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 135.339 Aktien.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 13,01 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 83,34 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,44 EUR je Henkel vz-Aktie.

