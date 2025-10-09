DAX24.641 +0,2%Est505.653 +0,1%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.944 -1,1%Euro1,1615 -0,1%Öl66,38 +0,5%Gold4.030 -0,2%
Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Vormittag

09.10.25 09:26 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 70,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
63,45 EUR -1,05 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 70,18 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 70,28 EUR zu. Bei 69,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.852 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Bei 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,61 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,67 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
