Blick auf Aktienkurs

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag im Minus

17.09.25 12:06 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag im Minus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 72,40 EUR.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 72,40 EUR nach. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,32 EUR nach. Bei 72,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.522 Stück gehandelt.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 22,24 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 65,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 10,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,11 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 83,34 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,43 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

