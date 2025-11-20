DAX23.363 +0,9%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1518 -0,2%Öl64,11 +0,7%Gold4.061 -0,4%
So bewegt sich Henkel vz

Henkel vz Aktie News: Henkel vz fällt am Donnerstagmittag

20.11.25 12:06 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz fällt am Donnerstagmittag

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 69,82 EUR.

Die Henkel vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 69,82 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,74 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.218 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 26,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 6,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 81,21 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 10.03.2027 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet

Henkel vz-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren verdient

