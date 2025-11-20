Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 70,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 70,10 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,16 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,96 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.168 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 26,25 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,50 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,21 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 11.03.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 10.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,37 EUR im Jahr 2025 aus.

