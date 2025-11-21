DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.564 +1,4%Euro1,1514 ±-0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
So entwickelt sich Henkel vz

Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

21.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 69,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
64,55 EUR -0,55 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 69,38 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,22 EUR. Zuletzt wechselten 10.256 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,56 Prozent. Am 23.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 5,53 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,21 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 11.03.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,37 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
