Blick auf Aktienkurs

Henkel vz Aktie News: Henkel vz büßt am Donnerstagnachmittag ein

20.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 69,06 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
65,10 EUR 0,90 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 69,06 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,04 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 125.064 Henkel vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 28,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,54 EUR am 23.06.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,04 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,21 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 10.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

