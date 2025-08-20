DAX24.196 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1641 -0,1%Öl67,24 +0,3%Gold3.334 -0,4%
Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Mittag Verluste

21.08.25 12:06 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 73,26 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
66,85 EUR -0,25 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Henkel vz befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 73,26 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 73,18 EUR. Bei 74,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 44.525 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 17,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,54 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,34 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 vorlegen. Henkel vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

