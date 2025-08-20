DAX24.288 +0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,30 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Kursentwicklung

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag schwächer

21.08.25 09:26 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 73,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
66,85 EUR -0,25 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 73,60 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,60 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,00 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.192 Stück gehandelt.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 20,24 Prozent Luft nach oben. Bei 65,54 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,34 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

