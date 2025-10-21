Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Mittag ab
Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 71,50 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 71,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 71,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,70 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.546 Stück gehandelt.
Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 23,78 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Abschläge von 8,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,67 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie
Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX
Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Henkel AG
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|29.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|29.09.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|29.08.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Henkel vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen