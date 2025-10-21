DAX24.306 +0,2%Est505.692 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,47 +0,9%Gold4.263 -2,1%
Notierung im Blick

Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Mittag ab

21.10.25 12:05 Uhr

21.10.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 71,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
64,95 EUR -0,35 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 71,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 71,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,70 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.546 Stück gehandelt.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 23,78 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Abschläge von 8,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Bildquellen: Henkel AG

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
29.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Henkel vz NeutralUBS AG
17.09.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

