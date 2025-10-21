Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Mittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 71,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 71,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 71,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,70 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.546 Stück gehandelt.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 23,78 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Abschläge von 8,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

