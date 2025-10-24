Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Freitagnachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 71,62 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 71,62 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,54 EUR. Bei 72,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 128.714 Stück gehandelt.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 19,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2025 auf bis zu 65,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 9,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 80,67 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

