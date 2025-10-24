DAX24.179 -0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1612 -0,1%Öl66,22 +0,4%Gold4.059 -1,6%
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX schwächer -- Asiens Börsen fest -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Erwartungen -- DroneShield, SuperMicro, Newmont, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen
Bufab AB: Nischenspezialist im Bereich des Supply Chain Managements steigt auf neue Bestmarken!
Profil
Notierung im Blick

Henkel vz Aktie News: Henkel vz stabilisiert sich am Vormittag

24.10.25 09:22 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 72,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
65,55 EUR -0,05 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 72,06 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 72,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 72,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,06 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.426 Stück gehandelt.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 18,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,67 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,38 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
