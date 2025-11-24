Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Montagvormittag nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 70,10 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 70,10 EUR nach. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,04 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,38 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.946 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,54 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,10 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 81,21 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

