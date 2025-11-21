Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 70,02 EUR zu.

Das Papier von Henkel vz legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 70,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.553 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 26,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR ab. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 6,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,21 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

