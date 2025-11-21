Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 70,16 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 70,16 EUR zu. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 70,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 130.696 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 81,21 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

