Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 69,70 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 69,70 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 69,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 43.690 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 26,97 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 65,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,97 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,10 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,21 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,37 EUR je Henkel vz-Aktie.

