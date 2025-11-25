Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag nahezu unbewegt

Kurs der Henkel vz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 69,50 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr bei 69,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,68 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,46 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.661 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 27,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 5,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,10 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,21 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 präsentieren. Henkel vz dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,37 EUR je Henkel vz-Aktie.

