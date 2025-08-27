Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Henkel vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 72,14 EUR ab.
Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 72,14 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,78 EUR. Mit einem Wert von 72,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 108.074 Henkel vz-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,54 EUR am 23.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 9,15 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,34 EUR.
Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,44 EUR je Aktie aus.
