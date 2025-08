HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochnachmittag schwächer

HENSOLDT im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 92,95 EUR ab.

Das Papier von HENSOLDT befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 92,95 EUR ab. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 92,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 187.845 HENSOLDT-Aktien.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,628 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 520,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 549,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,74 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

