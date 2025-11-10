HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT steigt am Montagvormittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 91,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 91,80 EUR. Bei 92,90 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.617 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Am 06.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 32,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 64,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,604 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,33 EUR für die HENSOLDT-Aktie.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.11.2025. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,19 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 592,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 528,00 Mio. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
