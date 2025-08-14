HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag im Minusbereich

HENSOLDT im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 85,60 EUR nach.

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 85,60 EUR. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,95 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 135.044 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 68,13 Prozent sinken.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,628 EUR je HENSOLDT-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 103,40 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 549,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

