Hensoldt liefert Radare für Rheinmetall-Luftverteidigungssysteme
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Hensoldt hat einen Rahmenvertrag mit Rheinmetall über die Lieferung von Radaren unterzeichnet. Wie Hensoldt mitteilte, rüstet das Unternehmen Luftverteidigungssysteme der Rheinmetall-Tochter Rheinmetall Air Defence AG mit Radaren seiner "SPEXER-2000"-Produktfamilie aus. Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit bis in die 2030er Jahre. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Laut Hensoldt hat der Vertrag ein Potenzial im Bereich hoher dreistelliger Stückzahlen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 12, 2025 06:07 ET (11:07 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent