Hensoldt liefert Radare für Rheinmetall-Luftverteidigungssysteme

DOW JONES--Hensoldt hat einen Rahmenvertrag mit Rheinmetall über die Lieferung von Radaren unterzeichnet. Wie Hensoldt mitteilte, rüstet das Unternehmen Luftverteidigungssysteme der Rheinmetall-Tochter Rheinmetall Air Defence AG mit Radaren seiner "SPEXER-2000"-Produktfamilie aus. Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit bis in die 2030er Jahre. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Laut Hensoldt hat der Vertrag ein Potenzial im Bereich hoher dreistelliger Stückzahlen.

