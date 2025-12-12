DAX24.339 +0,2%Est505.773 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +0,9%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.609 -0,2%Euro1,1723 -0,1%Öl61,25 -0,5%Gold4.329 +1,2%
Hensoldt liefert Radare für Rheinmetall-Luftverteidigungssysteme

12.12.25 12:06 Uhr
DOW JONES--Hensoldt hat einen Rahmenvertrag mit Rheinmetall über die Lieferung von Radaren unterzeichnet. Wie Hensoldt mitteilte, rüstet das Unternehmen Luftverteidigungssysteme der Rheinmetall-Tochter Rheinmetall Air Defence AG mit Radaren seiner "SPEXER-2000"-Produktfamilie aus. Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit bis in die 2030er Jahre. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Laut Hensoldt hat der Vertrag ein Potenzial im Bereich hoher dreistelliger Stückzahlen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 06:07 ET (11:07 GMT)

