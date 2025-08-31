Herzinsuffizienz

Bayer-Aktie: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel

01.09.25 08:58 Uhr

Bayer sowie Merck & Co haben das primäre Ziel einer zulassungsrelevanten klinischen Studie für eine neue Indikation mit ihrem Herzinsuffizienz-Kandidaten Vericiguat verfehlt.

Wer­bung

Der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern teilte mit, dass Vericiguat in der Phase-3-Studie Victor, in der die Wirksamkeit des Medikaments bei Patienten mit Herzinsuffizienz und verminderter Auswurffraktion mit Placebo verglichen wird, die statistische Signifikanz für den primären Endpunkt nicht erreicht hat. Wer­bung Wer­bung In der EU wird Vericiguat zur Behandlung der symptomatischen chronischen Herzinsuffizienz bei erwachsenen Patienten eingesetzt, so Bayer. Von Nina Kienle DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock