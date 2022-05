Ukraine-Krieg im Ticker: DAX tiefrot erwartet -- Nikkei freundlich -- TUI sieht anziehende Buchungen -- ADLER: Milliardenverlust und kein Prüfungsurteil -- Berkshire Hathaway mit stabilem Gewinn

Dem deutsche Aktienmarkt droht zum Wochenstart ein herber Rückschlag.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen um 1,4 Prozent tiefer bei 13.894 Punkten. am Freitag beendete er die Sitzung 0,84 Prozent stärker bei 14.097,88 Punkten. Auch der TecDAX wird mit einem kräftigen Verlust von 1,1 Prozent bei 3.095 Zählern erwartet. Er schloss am Freitag 0,22 Prozent schwächer bei 3.129,04 Zählern.

Zum Start in die neue Woche düfte der deutsche Leitindex angesichts schwacher US-Vorgaben wieder unter die Marke von 14.000 Punkten rutschen. Im Blick dürften am Montag Stimmungsindikatoren aus der Industrie der Eurozone und der USA stehen. So veröffentlicht im Euroraum S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes, in den USA gibt das Institut ISM seine Umfrageresultate unter Einkaufsmanagern bekannt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken