Am Freitag ging es am deutschen Aktienmarkt nochmal aufwärts.

Der DAX verblieb nach einem freundlichen Start auf grünem Terrain. Am Abend schloss er mit einem deutlichen Gewinn von 1,35 Prozent bei 10.904,48 Punkten. Auch der TecDAX stand während des gesamten Handelstages im Plus und ging schließlich 1,15 Prozent höher bei 2.982,99 Einheiten in den Feierabend.

Positive Vorgaben aus den USA und Asien stützten. Die Risikobereitschaft der Anleger in Deutschland nahm wieder zu mit der Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Weltwirtschaft im Zuge der Lockerungen der Corona-Beschränkungen. "Das weltweite große Wiedereröffnen nimmt Gestalt an", kommentierte Analyst Stephen Innes vom Broker Axicorp gegenüber dpa. Vor diesem Hintergrund konnte selbst ein Rekord- Stellenabbau in den USA im April aufgrund der Corona-Krise die Stimmung nicht trüben, schließlich war dies keine Überraschung.

Daneben sorgte auch eine Entspannung in dem wieder aufgekeimten US-chinesischen Handelsstreit für Erleichterung. Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften hatten nämlich bekräftigt, dass sie trotz der Spannungen über den Ursprung der Pandemie an den Teilvereinbarungen im Handelskrieg festhalten wollen.

Unternehmensseitig richteten Anleger ihren Blick auf Siemens. Das DAX-Schwergewicht wartete vorbörslich mit Zahlen auf.

