DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen geben größtenteils nach -- Commerzbank beginnt wohl mit Verkauf des Bankgeschäfts in Ungarn -- SÜSS MicroTec will 2021 weiter zulegen

Der Donnerstagshandel verlief in den USA in ruhigen Bahnen.

Der Dow Jones ging marginal höher in den Tag und pendelte überwiegend um die Nulllinie. Zum Handelsende gewann der US-amerikanische Leitindex 0,17 Prozent auf 33.503,57 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite wies dagegen deutliche Gewinne aus. Er legte 1,03 Prozent auf 13.829,31 Zähler zu. Der S&P 500 markierte sogar ein neues Allzeithoch bei 4.098,19 Punkten.

"Die Dynamik bleibt positiv für Aktien", so Adrien Pichoud von SYZ Private Banking laut Dow Jones Newswires. "Die Fed und die Zentralbanken im Allgemeinen werden so wahrgenommen, als hätten sie es nicht eilig, die Zinsen zu erhöhen." Bestätigt wurde dies durch das Fed-Protokoll vom Vorabend.

An Konjunkturdaten standen bereits vor Börsenstart wöchentliche Erstantragszahlen an. So hat die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung in der vergangenen Woche wider Erwarten zugelegt. Experten hatten mit einem Rückgang auf 694.000 gerechnet.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken