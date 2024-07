Börsen in Fernost uneinig -- Geheimdienste vereiteln offenbar russisches Attentat auf Rheinmetall-Chef

Unternehmensseitig sorgten die ersten Berichtsvorlagen deutscher Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe für Aufmerksamkeit. So haben Gerresheimer , Fielmann und Südzucker vorbörslich ihr Zahlenwerk vom zweiten Quartal präsentiert.

"Auch wenn es noch bis zum September dauern sollte, nach den beiden Anhörungen von Powell steigt unter den Anlegern die Vorfreude auf wieder billigeres Geld", zitierte die Deutsche Presse-Agentur den Marktbeobachter Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Offenbar sehe die Fed die Inflation nicht als das einzige Risiko an; Powell erkenne vermehrt Abkühlungstendenzen am Arbeitsmarkt .

Eine überraschend starke Abnahme der Inflation in den USA hat am Donnerstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt beflügelt. Die deutliche Abschwächung der Teuerung könnte der US-Notenbank Fed mehr Spielraum für baldige Zinssenkungen verschaffen.

Der deutsche Aktienmarkt notierte am Donnerstag mit festerer Tendenz.

Der EURO STOXX 50 eröffnete etwas höher und blieb dann im Plus, wo er den Handelstag auch 0,35 Prozent fester bei 4.976,13 Punkten beendete.

Die europäischen Anleger konnten sich am Donnerstag über Gewinne freuen.

An den US-Börsen ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones Index notierte zur Startglocke marginal tiefer. Im Verlauf konnte er sich nur knapp ins Plus vorkämpfen und beendete den Handel so 0,08 Prozent höher bei 39.753,49 Punkten.

Der NASDAQ Composite hatte zum Handelsstart unterdessen marginal gewonnen, rutschte jedoch deutlich in die Verlustzone und gab schlussendlich um 1,95 Prozent nach auf 18.283,41 Einheiten.

Die jüngste Rekordjagd der Wall Street setzte sich am Donnerstag nur kurzweilig fort. Sowohl der S&P 500 als auch der NASDAQ-Composite erreichten erneut Allzeithochs, die jedoch nur wenige Punkte über den bisherigen Rekorden liegen. Schwächer als erwartete US-Inflationsdaten unterstützten die Kurse, lösten jedoch keine Euphorie aus. Im Juni sind die Preise unerwartet um 0,1 Prozent gesunken und in der Kernrate nur um 0,1 Prozent gestiegen. Auch die Jahresraten sind weniger stark gestiegen als prognostiziert. "Die Inflation bewegt sich damit weiter in die richtige Richtung", kommentiert ein Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires.

Allerdings gibt es auch vorsichtigere Einschätzungen. Zwar kühle sich die Inflation ab, doch es könnte sechs bis acht Monate dauern, bis das 2-Prozent-Ziel der Fed erreicht sei. Dies könnte dazu führen, dass die Zinssätze langsamer fallen als von den Märkten erwartet, warnt Marktstratege Skyler Weinand von Regan Capital. Auch deutlich besser als erwartet ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten bremsen die Erwartungen an baldige Zinssenkungen.

