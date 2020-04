Der heimische Aktienmarkt wechselte am Donnerstag mehrfach das Vorzeichen.

Der DAX eröffnete 1,37 Prozent höher bei 10.420,26 Zähler und lag über den Großteil des Handelstages klar im Plus, bis er durch schwache US-Vorgaben zeitweise unter die Nulllinie gedrückt wurde. Zum Handelsschluss schaffte er es jedoch wieder zurück in die Gewinnzone, sodass er letztlich 0,21 Prozent höher bei 10.301,54 Punkten schloss. Der TecDAX hatte den Tag mit Zuschlägen begonnen, die er zwischenzeitlich auch noch ausbauen konnte. Nachdem er am Nachmittag seine Gewinne etwas eingrenzte, beendete er den Handel dennoch mit einem Plus von 0,82 Prozent bei 2.816,65 Zählern.

Nachdem in Deutschland ab kommender Woche einige Einzelhandelsgeschäfte wieder geöffnet werden sollen, richtete sich die Aufmerksamkeit nun auf Donald Trump . Der US-Präsident will noch im Tagesverlauf seine Pläne zur Wiedereröffnung der Wirtschaft vorstellen. Mehr als schwach ausgefallene Konjunkturdaten den US-Arbeitsmarkt betreffend malen ein verheerendes Bild der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise.

Die deutsche Bundesregierung hat sich mit den Ländern auf ein festhalten an den strikten Kontaktbeschränkungen, bei gleichzeitig sehr behutsamen Lockerungen in Einzelbereichen verständigt. Angesichts der breiten Unterstützung der Bevölkerung für die Maßnahmen gegen die Corona-Ausbreitung fiel die Kritik an den Beschlüssen nur verhalten aus.

