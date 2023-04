Asiens Börsen in Grün -- Merck & Co will Biotechfirma für Milliardenbetrag übernehmen -- Erneute Cyber-Attacke bei Rheinmetall -- TRATON, VW im Fokus

BVB nach spätem Rückschlag in Stuttgart unter Schock. SAP-Vorstandsmitglied sieht in KI Beschleuniger für Wandel der Arbeitswelt. Parlament des US-Bundesstaats Montana bringt TikTok-Verbot auf den Weg. Tesla-Chef Elon Musk gründet Firma für künstliche Intelligenz.

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Freitag mit Gewinnen. Der DAX stieg zur Eröffnung bereits und bewegte sich auch im Anschluss im Plus. Dabei sprang er über die Marke von 15.800 Punkten. Ins Wochenende verabschiedete er sich letztlich 0,5 Prozent stärker bei 15.807,50 Punkten. Der TecDAX eröffnete etwas fester und baute sein Plus zunächst etwas aus, am Nachmittag ging es jedoch erneut wieder abwärts. Sein Schlussstand: 3.315,81 Punkte (-0,2 Prozent). Gute Vorgaben aus den USA und Asien schoben auch die Kurse am deutschen Aktienmarkt zum Wochenausklang an. Dort hatten neue Daten die Hoffnung der Anleger auf eine Pause im Zinserhöhungsreigen der US-Notenbank neu entfacht. Weitere Impulse kamen am Nachmittag ebenfalls aus den USA, denn dort legten die Großbanken JPMorgan Chase, Wells Fargo und Citigroup ihre Geschäftsberichte vor und eröffneten somit die heiße Phase der US-Bilanzsaison. JPMorgan Chase konnte mit seiner Bilanz bereits positiv überraschen. Genauso wie die anderen beiden Banken.





Europas Börsen notierten am Freitag stärker. Der EURO STOXX 50 zeigte sich zu Handelsbeginn kaum verändert, konnte im Verlauf jedoch steigen. Letztlich ging es 0,63 Prozent aufwärts auf 4.390,75 Punkte. Feste Vorgaben von der Wall Street trieben die europäischen Börsen am Freitag etwas an, bevor am Nachmittag die Bilanzsaison der US-Unternehmen mit der Zahlenvorlage mehrerer Großbanken Fahrt aufnahm und für etwas größere Ausschläge sorgte. Im Tagesverlauf standen zudem einige US-Daten auf der Agenda, von denen Impulse ausgingen. So wurden in den USA die Einzelhandelsumsätze, Import- und Exportpreise sowie die Industrieproduktion jeweils aus März, sowie der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung im April und die Lagerbestände aus Februar veröffentlicht. Der US-Einzelhandelsumsatz fiel im März schwächer als erwartet aus. Sie sanken gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent. Die US-Importpreise sind im März deutlicher als erwartet gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium bekannt gab, reduzierten sich die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 4,6 (Februar: 1,1) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.





An der Wall Street gab es vor dem Wochenende überwiegend Verluste zu beklagen. Der Dow Jones tendierte schwächer und verlor 0,42 Prozent auf 33.886,47 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls schwächer und rutschte um 0,35 Prozent auf 12.123,47 Zähler ab. Entgegen des negativen Markttrends stieg der Bankensektor um 3,5 Prozent - gestützt von überzeugenden Quartalszahlen diverser Großbanken. Die am Vortag im Zuge unerwartet niedriger Inflationsdaten gespielte Hoffnung auf ein baldiges Zinserhöhungsende bekam Risse. Zwar passten schwache Einzelhandelsumsätze im März, die doppelt so stark wie von Ökonomen erwartet gesunken waren, noch ins Bild einer sich abkühlenden Konjunktur mit dann vielleicht sogar fallenden Zinsen. Auch die stärker als angenommen gesunkenen Importpreise standen dieser Überlegung nicht im Wege. Allerdings überraschte die stärker als prognostiziert gestiegene Industrieproduktion im März ebenso positiv wie die aufgehellte Stimmung unter US-Verbrauchern im April. Daten und Fed-Verteter befeuern Zinsängste Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung stieg deutlicher als gedacht. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Insofern sprachen ausgabefreudige US-Konsumenten nicht für eine Rezession und auch nicht für eine nachgebende Inflation.