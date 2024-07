DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- VW legt neue Elektro-Marke für China auf - DBAG senkt Prognose für Nettovermögenswert -- Nokia im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex soll am Donnerstag etwas höher in den Handel gehen. Der DAX sowie der TecDAX werden mit leichten Gewinnen erwartet. Nach einer dreitägigen Korrektur wird der DAX voraussichtlich am Donnerstag mit leichten Gewinnen eröffnen. Am Mittwochmittag verteidigte er die 21-Tage-Durchschnittslinie bei 18.347 Punkten, trotz eines zwischenzeitlichen Wochenverlusts von über zwei Prozent. Die Wall Street zeigt derweil weiterhin ein gemischtes Bild. Zudem richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf den anstehenden EZB-Zinsentscheid am Nachmittag.



Die europäischen Märkte werden stabil erwartet. Der EURO STOXX 50 soll kaum bewegt in die Sitzung gehen. Die europäischen Börsen werden voraussichtlich kaum verändert in den Handel am Donnerstag starten. Im Mittelpunkt steht die geldpolitische Entscheidung der EZB am Nachmittag. Das Marktumfeld bleibt angesichts der Unsicherheiten über die Wirtschaftspolitik unter US-Präsident Trump herausfordernd. Technologiewerte wurden sowohl in Europa als auch in den USA abverkauft, da die US-Regierung plant, den Export von Ausrüstung zur Chipherstellung nach China weiter einzuschränken.





An den US-Märkten ging es am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones übersprang erstmals die Marke von 41.200 Punkten und erreichte bei 41.221,98 Zählern ein neues Allzeithoch. Mit einem Plus von 0,60 Prozent auf 41.198,21 Punkte ging es schlussendlich in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite geriet unterdessen zur Wochenmitte kräftig unter Druck und verlor zum Handelsende 2,77 Prozent auf 17.996,92 Zähler. Zur Wochenmitte nutzten Anleger die jüngsten Kursgewinne um Kasse machen. Sie warfen insbesondere gut gelaufene Techtitel aus den Depots. Angesichts des aktuell hohen Niveaus, fehlten Impulse, die die Märkte noch höher treiben könnten. Belastend wirkten zudem Aussagen des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump , wonach er den Fed-Chef Powell dazu aufrief, auf eine Zinssenkung vor der Wahl zu verzichten. Am Markt wird derweil fest mit einer Zinssenkung im September gerechnet.