DAX vorbörslich etwas tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Nintendo Switch 2 kommt wohl später -- Rheinmetall will neues Werk in Ukraine bauen -- Apple, Tesla, HHLA, Lufthansa im Fokus

Am vergangenen Freitag verzeichnete der DAX mit knapp 17.200 Punkten eine neue Bestmarke, während die US-Börsen ihre jüngste Rekordjagd aber nicht weiterführen konnten. Die Aussichten für neue Höchststände sind am Montag daher eher gedämpft. Die Agenda ist dünn, außerdem sind von der Wall Street keine Impulse zu erwarten. Aufgrund des "Presidents' Day" wird dort am Montag nicht gehandelt. "Ein Hauptaugenmerk der Anleger liegt weiterhin darauf, wie bald und wie schnell die Federal Reserve die Zinsen senken wird", schrieben am Morgen die Experten der UBS laut der Deutschen Presse-Agentur. "Doch auch wenn Anleger sich auf weitere Volatilität einstellen sollten, sehen wir weiterhin ein wirtschaftliches Umfeld, das unserem Basisszenario einer sanften Landung entspricht."

Die europäischen Börsen weisen am Montag vorbörslich Minuszeichen aus.

Der EURO STOXX 50 dürfte die Montagssitzung tiefer beginnen.

Die Vorgaben aus den USA fallen verhalten aus. Die Anleger an der Wall Street zeigten sich vor dem langen Feiertagswochenende etwas vorsichtiger. Konjunkturdaten deuteten darauf hin, dass die Inflation in den USA nicht so schnell zurückgehen wird. Gleichzeitig verschieben sich die Erwartungen an der Börse in Bezug auf die zeitliche Abfolge der ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank weiter nach hinten.

In Europa setzt sich derweil die Berichtssaison in dieser Woche fort und liefert weiterhin Impulse für einzelne Werte.

