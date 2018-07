Börsen in Asien im Minus -- Microsoft-Aktie nach starken Zahlen gefragt - Erwartungen geschlagen -- Bilfinger verlangt Millionenbeträge von früheren Top-Managern

Nach fünf Gewinntagen in Folge verlor der deutsche Leitindex Schwung. Nachdem er noch am Vortag auf den höchsten Stand seit einem Monat geklettert war, ließen es die Anleger am Donnerstag ruhiger angehen.

Der DAX büßte bis Handelsschluss 0,62 Prozent auf 12.686,29 Zähler ein, nachdem er am Morgen bereits mit einem kleinen Verlust eröffnet hatte. Dagegen war der TecDAX wenig bewegt in den Handel gestartet, war dann aber auch ins Minus gerutscht und schloss 0,27 Prozent tiefer bei 2.869,30 Zählern.

Am Donnerstag notierten die Börsen in Europa leichter.

Der US-Aktienmarkt musste am Donnerstag Abschläge verkraften.

Der Dow Jones eröffnete 0,2 Prozent leichter bei 25.139,15 Punkten und bewegte sich auch im weiteren Verlauf in der Verlustzone. Am Ende ging es um 0,53 Prozent auf 25.064,90 Indexpunkte abwärts. Auch der NASDAQ Composite gab seit Handelsbeginn nach und ging mit einem Abschlag von 0,37 Prozent bei 7.825,30 Indexpunkten in den Feierabend.

Nach fünf Handelstagen mit Gewinnen setzten am Donnerstag Gewinnmitnahmen ein. Zwar haben die vorgelegten Konjunkturdaten positiv überrascht, für Abgabedruck sorgte aber wieder mal Donald Trump . Der US-Präsident hat seine Drohung wiederholt, europäische Autos mit Strafzöllen zu belegen, und will damit anscheinend den Handelskonflikts weiter eskalieren lassen. Darüber hinaus äußerte der US-Präsident Kritik an der Zinspolitik der US-Notenbank Fed, was am Markt ebenfalls argwöhnisch aufgenommen wurde.

Daneben stand die laufende Bilanzsaison unverändert im Mittelpunkt des Interesses. Nach den Quartalsergebnissen einiger großer US-Konzerne waren deren Kurse unter Druck geraten - darunter American Express, eBay und Alcoa.

