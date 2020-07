Der deutsche Aktienmarkt schaffte am Montag im Verlauf den Sprung in die Gewinnzone.

Der DAX gab zur Handelseröffnung 0,17 Prozent auf 12.898,11 Punkte ab und fiel anschließend zunächst tiefer ins Minus. Im Verlauf konnte er seine Verluste aber abschütteln und knackte am Vormittag sogar die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten und hielt sich anschließend weiter in der Gewinnzone. Er verabschiedete sich dann letztlich 0,99 Prozent fester bei 13.046,92 Zählern in den Feierabend.

Der TecDAX schlussendlich um 1,74 Prozent auf 3.152,44 Punkte zulegen, nachdem er marginale 0,07 Prozent tiefer bei 3.096,41 Zählern gestartet war.

Nach der starken Vorwoche, präsentierte sich der deutsche Leitindex am Montag zunächst schwächer. Im Laufe des Vormittags konnte er seine Verluste aber wettmachen und in die Gewinnzone vordringen. Dabei knackte er zeitweise sogar die Marke von 13.000 Punkten. Anleger schienen trotz weiter bestehender Unsicherheit somit den Fokus aktuell eher auf positive Nachrichten in Sachen Corona-Impfstoff zu richten.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken