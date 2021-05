Asiens Börsen mit Verlusten -- GRENKE mit Gewinnrückgang -- Corestate Capital verliert Finanzvorstand

Der deutsche Handel beendet den Freitag mit Gewinnen.

Der DAX startete mit einem leichten Plus in den Tag und konnte die Gewinne im Tagesverlauf weiter ausbauen. Schlussendlich beendete der Leitindex den Freitagshandel 0,74 Prozent fester bei 15.519,98 Punkten. Der TecDAX legte deutlich zu. Nach einem wenig bewegten Start beendete er den Handel 1,30 im Plus bei 3.425,31 Punkten.

"Der Kampf zwischen Bullen und Bären geht in die nächste Runde. Im Moment ist vollkommen offen, ob die Reise nach oben oder nach unten geht", gibt dpa Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners wieder. Der DAX habe sich bei 15.500 Punkten "festgebissen".

US-Präsidenten Joe Bidens Infrastrukturplan gab kaum noch Impulse. "Erstens waren große Teile davon bereits eingepreist. Und zweitens bleibt offen, ob er den Plan vollumfänglich durchsetzen kann", so Altmann. US-Finanzministerin Janet Yellen habe jedoch die "Gespenster steigender Inflation und steigender Zinsen" etwas in den Hintergrund verjagt.

Positive Nachrichten kamen derweil von der Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland: Die 7-Tage-Inzidenz ist unter 40 gefallen, was für weitere Öffnungen spricht, was die wirtschaftliche Erholung in Deutschland anziehen lassen dürfte.

Auf Konjunkturseite stiegen die deutschen Importpreise um 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was den stärksten Anstieg seit über zehn Jahren bedeutet.

