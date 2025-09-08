IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag schwächer

Blick auf IBM-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 255,50 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 255,50 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 254,94 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 256,12 USD. Bisher wurden heute 119.104 IBM-Aktien gehandelt.

Am 26.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 296,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 13,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 201,94 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,69 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 23.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,98 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die IBM-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 11,16 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verdient

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen