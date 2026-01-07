DAX25.082 -0,2%Est505.903 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,09 -0,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.183 -1,2%Euro1,1679 ±-0,0%Öl60,53 +0,2%Gold4.426 -0,7%
Im Aufwind

Bayer-Aktie nähert sich jüngstem Hoch: Bericht zu EU-Saatgutpolitik

08.01.26 11:11 Uhr
Bayer-Aktie nahe Rekordhoch: Bericht zu EU-Saatgutpolitik beflügelt den Kurs | finanzen.net

Die zunehmend ermutigenden Nachrichten bei Bayer haben die Aktie auch am Donnerstag gestützt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
38,68 EUR 0,31 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Kurs des Pharma- und Agrarchemiekonzerns zog als zweitbester DAX-Wert nach Rheinmetall um 0,86 Prozent auf 38,67 Euro an. Ein Bericht in der "Financial Times" (FT) zur Agrarpolitik der Europäischen Union stützte.

Wer­bung

Mit einem Kurs von 39,05 Euro näherten sich die Aktien am Donnerstag bis auf einen Cent ihrem bisherigen Hoch seit November 2023. Das Bild für die Aktien hat sich schon länger deutlich aufgehellt: Der Kurs bewegt sich seit Monaten über vielen wichtigen Indikatorlinien. Nach dem Überschreiten der 200-Tage-Linie im Mai setzten sie sich spätestens im November auch von den kurzfristiger bedeutenden Durchschnittslinien ab.

Die "FT" schrieb am Mittwoch, dass Bayer an eine positive Veränderung des europäischen Saatgutmarktes glaubt. Darin erwähnte der Autor, dass sich die EU-Institutionen nach mehrjährigen Verhandlungen darauf geeinigt hätten, die Regeln bei der Verwendung gentechnisch veränderter Nutzpflanzen in Europa zu lockern. Bayer wolle damit auch die problematische Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto rechtfertigen, hieß es in dem Bericht weiter.

Wegen Monsanto wird 2026 für Bayer laut dem Börsenbrief-Autor Hans Bernecker ein "sehr wichtiges Jahr". Bei den Prozessen rund um den Unkrautvernichter Glyphosat bestehe große Hoffnung, denn sollte Bayer vor dem obersten US-Gericht der große Befreiungsschlag gelingen, dürfte die 2025 schon stark gestiegene Aktie seiner Einschätzung nach weiter deutlich zulegen. "Bayer bietet damit ein attraktives Chance-Risiko-Potenzial", so Bernecker.

Wer­bung

Zuletzt waren Experten wegen der Glyphosat-Hoffnung bereits optimistischer geworden, darunter schon im Dezember JPMorgan sowie Morgan Stanley und am Vortag relativ frisch die britische Barclays-Bank.

Auch zur Medikamentenpipeline hatte es zuletzt positive Nachrichten gegeben. So war Bayer im November ein Erfolg in einer klinischen Studie zum Blutgerinnungshemmer Asundexian bei Schlaganfällen gelungen, was die Aktie beflügelt hatte. Zudem gibt es immer wieder Neuigkeiten zu kleineren und größeren Kooperationen im Biotech-Bereich. Erst am Donnerstag gab Bayer die Zusammenarbeit mit Soufflé Therapeutics bei zellspezifischer siRNA-basierter Herztherapie bekannt.

Am Mittwoch war zudem bekannt geworden, dass der Dax-Konzern Corona-Impfstoffhersteller verklagt, mit dem Vorwurf der Verletzung von Patenten. Allerdings hatte das keinen Einfluss auf den Kurs. In der Biotechbranche streiten viele Unternehmen wegen ähnlicher Vorwürfe miteinander.

Wer­bung

Unter der Last milliardenteurer Verfahren und Vergleiche rund um Klagen in den USA wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat haben die Bayer-Aktien seit 2018 eine lange Talfahrt hinter sich. Der Rekord von über 146 Euro liegt schon mehr als zehn Jahre zurück. Im Frühjahr 2025 waren sie dann bis auf fast 18 Euro gesackt - seither läuft eine Erholung.

/tih/mis/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, Lukassek / Shutterstock.com

