Infineon Aktie News: Infineon zündet am Nachmittag Kursrakete

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,2 Prozent auf 35,84 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 15:52 Uhr 6,2 Prozent. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 35,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.135.588 Infineon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 54,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 41,98 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 08.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,13 Prozent auf 3,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,63 Mrd. EUR gelegen.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je Infineon-Aktie.

