Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Nachmittag zu

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 34,74 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 35,03 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 34,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 789.119 Infineon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,353 EUR je Infineon-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,19 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 05.08.2025. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,44 EUR je Aktie belaufen.

