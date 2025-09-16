DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.089 +0,7%Nas22.217 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne!
Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochnachmittag stabil

17.09.25 16:13 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochnachmittag stabil

Die Aktie von Infineon zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Infineon-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 32,20 EUR.

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 32,20 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 32,43 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 31,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 1.064.655 Stück.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,47 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,03 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,352 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,30 EUR je Infineon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,44 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Infineon OverweightBarclays Capital
15.09.2025Infineon OutperformBernstein Research
09.09.2025Infineon BuyUBS AG
08.09.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
