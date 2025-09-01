Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 23,97 USD ab.
Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 23,97 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Intel-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,69 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,88 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.166.765 Intel-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 14,92 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 17,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 26,29 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,83 USD je Intel-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 24.07.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,86 Mrd. USD im Vergleich zu 12,83 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,134 USD je Aktie in den Intel-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com
