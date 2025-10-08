DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.023 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,12 +0,6%Gold4.047 +1,6%
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

08.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Intel gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 37,12 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
31,89 EUR -0,15 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Intel befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 37,12 USD ab. Bei 35,92 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 36,52 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 11.748.352 Aktien.

Bei einem Wert von 38,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,20 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 110,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,67 USD.

Am 24.07.2025 lud Intel zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von -0,38 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 12,86 Mrd. USD gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,132 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen