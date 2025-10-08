Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf Intel-Kurs

Die Aktie von Intel gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Intel-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 36,56 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 36,56 USD. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,92 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,52 USD. Zuletzt wechselten 4.177.313 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 38,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 5,79 Prozent wieder erreichen. Bei 17,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 106,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,038 USD, nach 0,380 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,67 USD.

Am 24.07.2025 äußerte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Intel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,38 USD je Aktie gewesen. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,132 USD je Intel-Aktie.

