Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel zeigt sich am Dienstagabend fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Intel. Das Papier von Intel legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 36,92 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 36,92 USD zu. Die Intel-Aktie legte bis auf 38,05 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.886.969 Intel-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 38,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,75 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 17,67 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,15 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,67 USD je Intel-Aktie aus.

Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 12,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,83 Mrd. USD umgesetzt.

Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

