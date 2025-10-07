DAX24.391 +0,1%Est505.618 -0,2%MSCI World4.331 -0,5%Top 10 Crypto16,68 -4,1%Nas22.782 -0,7%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,26 -0,4%Gold3.985 +0,6%
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Blick auf Intel-Kurs

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag gefragt

07.10.25 16:09 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Das Papier von Intel konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 37,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
31,78 EUR 0,58 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 37,67 USD zu. Im Tageshoch stieg die Intel-Aktie bis auf 37,96 USD. Bei 36,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 3.308.700 Stück.

Am 06.10.2025 markierte das Papier bei 38,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,68 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 53,10 Prozent Luft nach unten.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,038 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,67 USD.

Am 24.07.2025 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,38 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,20 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

