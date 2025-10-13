Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verteuert sich am Montagabend

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Intel gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Intel-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 37,05 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 37,05 USD. Die Intel-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,51 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 36,45 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.324.535 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,65 USD. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 7,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 52,32 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 24.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,38 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 12,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 12,83 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Intel dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2025 0,132 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Verliert der OpenAI-Deal an Strahlkraft? Anleger nehmen bei der AMD-Aktie Gewinne mit

September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor einem Jahr abgeworfen