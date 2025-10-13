DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.110 +2,3%
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: US-Börsen stark -- DAX letztlich erholt -- D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ, HENSOLDT, NVIDIA, DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
Top News
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Aktien von MP Materials und Energy Fuels stark gesucht: Chinas Exportbeschränkungen als Kurstreiber Aktien von MP Materials und Energy Fuels stark gesucht: Chinas Exportbeschränkungen als Kurstreiber
Kursentwicklung im Fokus

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verteuert sich am Montagabend

13.10.25 20:23 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verteuert sich am Montagabend

Die Aktie von Intel gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Intel-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 37,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
32,00 EUR 0,64 EUR 2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 37,05 USD. Die Intel-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,51 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 36,45 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.324.535 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,65 USD. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 7,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 52,32 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 24.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,38 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 12,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 12,83 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Intel dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2025 0,132 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

