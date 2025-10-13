Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel macht am Montagnachmittag Boden gut

Intel im Fokus

Die Aktie von Intel zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 37,04 USD.

Die Intel-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 37,04 USD. In der Spitze gewann die Intel-Aktie bis auf 37,04 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,45 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 4.988.422 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 39,65 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 6,58 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,67 USD ab. Mit Abgaben von 52,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2024 mit 0,380 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,038 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,67 USD.

Am 24.07.2025 lud Intel zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 12,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 12,83 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,132 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Verliert der OpenAI-Deal an Strahlkraft? Anleger nehmen bei der AMD-Aktie Gewinne mit

September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor einem Jahr abgeworfen