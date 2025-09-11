DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.146 +0,3%Nas22.480 +1,0%Bitcoin99.617 +1,2%Euro1,1786 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.645 -0,4%
Blick auf Aktienkurs

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel gewinnt am Donnerstagabend kräftig

18.09.25 20:25 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel gewinnt am Donnerstagabend kräftig

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 22,6 Prozent auf 30,53 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 22,6 Prozent auf 30,53 USD zu. In der Spitze legte die Intel-Aktie bis auf 32,37 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,78 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.255.559 Intel-Aktien.

Am 18.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,04 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,67 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 42,13 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,83 USD je Intel-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 24.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Intel am 23.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,131 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

Redaktion finanzen.net

