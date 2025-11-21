Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel gewinnt am Freitagabend an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Intel zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,1 Prozent auf 34,67 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 20:08 Uhr 3,1 Prozent. Die Intel-Aktie legte bis auf 34,69 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.040.115 Intel-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,47 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 49,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,50 USD.

Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 13,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.01.2026 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,333 USD je Intel-Aktie.

