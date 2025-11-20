DAX23.496 +1,4%Est505.619 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.145 +2,6%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1524 -0,1%Öl64,26 +0,9%Gold4.079 ±0,0%
Aktie im Fokus

20.11.25 16:08 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 36,14 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
31,27 EUR 1,24 EUR 4,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Intel legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 36,14 USD. Im Tageshoch stieg die Intel-Aktie bis auf 36,68 USD. Mit einem Wert von 36,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.015.201 Intel-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,47 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 14,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,038 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,50 USD je Intel-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,332 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

