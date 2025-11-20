DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.076 -0,1%
DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Aktienentwicklung

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verliert am Donnerstagabend

20.11.25 20:23 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verliert am Donnerstagabend

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Intel befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,0 Prozent auf 34,07 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
29,62 EUR -0,42 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 34,07 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 34,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,00 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.316.578 Stück gehandelt.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,47 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 19,78 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 48,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Intel-Aktie bei 28,50 USD.

Intel ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -3,88 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,65 Mrd. USD im Vergleich zu 13,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,332 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

