Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verliert am Donnerstagabend
Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Intel befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,0 Prozent auf 34,07 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 34,07 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 34,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,00 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.316.578 Stück gehandelt.
Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,47 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 19,78 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 48,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Intel-Aktie bei 28,50 USD.
Intel ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -3,88 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,65 Mrd. USD im Vergleich zu 13,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,332 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Intel-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intel von vor 5 Jahren angefallen
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 3 Jahren verdient
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr abgeworfen
Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Intel Corp.
Analysen zu Intel Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.2022
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen